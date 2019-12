Christopher McQuarrie sarebbe ancora aperto all'idea di dirigere un film di Star Wars

Christopher McQuarrie, regista e sceneggiatore di Mission: Impossible -Rogue Nation e Mission: Impossible - Fallout e dei prossimi due film della saga con Tom Cruise, sembrerebbe essere ancora aperto all'idea di dirigere una pellicola ambientata nell'universo di Star Wars. E questo nonostante... l'internet.

Qualche tempo fa, Christopher McQuarrie ebbe un piccolo assaggio di quel che può voler dire essere, ai tempi dei social, colui a cui vengono affidati i destini di alcuni tra i personaggi fittizi più amati di sempre. Dopo uno spiacevole scambio di tweet a cui aveva assistito su Twitter, e che vedeva il collega e amico Rian Johnson fortemente criticato e attaccato da parte del fandom di Star Wars, McQuarrie aveva rinunciato in partenza a Star Wars e a qualsiasi progetto a tema.

"Amico mio, dopo cinque minuti di questa roba, non so come tu faccia a rimanere su Twitter. Avrei amato realizzare un film di Star Wars, un giorno. Adesso, non più" scrisse a Johnson quella volta.



E a chi gli chiese se fosse interessato, invece, a portare avanti un film di supereroi, rispose: "Nah, dopo questa sera, credo di stare bene così. Mi rattrista molto. Mi considero prima di ogni altra cosa un intrattenitore. Lavoro per il pubblico. E stasera ho trovato un pubblico per cui non potrei mai lavorare".



Insomma, il regista e sceneggiatore di Rogue Nation e Fallout non sembrava proprio propenso ad addentrarsi in un quel mondo, come ribadì in seguito durante un'intervista: "Sto parlando dopo la mia breve esperienza in merito - quando rimasi coinvolto da innocente spettatore in una disputa su Star Wars. Sentite, i film fanno capo alle emozioni. Sono estremamente personali. Una pellicola di Star Wars o Marvel, dove hai a che a che fare con i fumetti e roba con cui il pubblico è cresciuto. È lo stesso con i racconti intorno al fuoco, e in alcuni casi, si tratta di storie che risalgono alla loro infanzia e adolescenza. Si tende a essere molto protettivi. Ma allo stesso tempo, credo che queste reazioni siano piuttosto estreme, e quello che ho notato è che molti non riescono a separare il loro essere contrariati per una scelta creativa, e il modo in cui lo esprimono. E se li confronti sul modo in cui si sono espressi, rispondono dicendo di avere tutto il diritto di esprimere la loro opinione. Non riescono a separare le due cose. E credo che questo sia una prova di ciò che accade sempre più spesso e su più o meno ogni argomento sul web. La gente è così impegnata a difendere la propria opinione, che non si accorge del modo in cui la sta esprimendo. Quello a cui siamo arrivati nella nostra società è rispondere a dei problemi logici con una reazione emotiva".



Eppure, ultimamente sembrerebbe aver cambiato idea... Sempre su Twitter, un utente ha scritto, taggandolo: "Mi piacerebbe vedere un film di Star Wars diretto da @chrismcquarrie, un giorno".

Post al quale il regista ha prontamente replicato: "Sanno dove trovarmi".



Che abbia dunque deciso di ripensarci?



E voi, cosa ne pensate? Potremmo davvero vedere McQuarrie al timone di una pellicola di Star Wars, un giorno? Fateci sapere nei commenti.