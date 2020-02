Christopher McQuarrie anticipa 'tre stunt osceni' in Mission: Impossible 7 e 8

Presentatosi praticamente a sorpresa durante il 400° episodio del famoso podcast di Empire Magazine, il regista e sceneggiatore Christopher McQuarrie (I Soliti Sospetti, Mission: Impossible - Fallout) è intervenuto nel corso della puntata per anticipare qualche sorpresa che vedremo negli attesi Mission: Impossible 7 e 8.

Prima di tutto, l'autore ha avuto modo di parlare del ritorno di Eugene Kittridge nella saga, il personaggio interpretato in Mission: Impossible da Henry Czerny che come sappiamo riprenderà il ruolo nel settimo capitolo del franchsie. Sulla questione McQuarrie ha rivelato: "Avevo già pensato di riportare al cinema Kittridge in Rogue Nation, ma non funzionava. Adesso ho trovato qualcosa d'eccezionale per quel personaggio. Ho scritto questa scena senza sapere che alla fine ci sarebbe stato Kittridge, poi nello sviluppo l'ho introdotto e la scena di è davvero trasformata. Ero entusiasta. Ho chiamato Henry Czerny immediatamente se sarebbe stato disponibile ad esserci. Ha detto subito di sì. È stato fantastico".



Evitando poi di rivelare qualsivoglia dettaglio sulla trama di Mission: Impossible 7 (il cui titolo di lavorazione è Libra) e di Mission: Impossible 8, l'autore ha spiegato che le riprese dei film - back to back - dovrebbero iniziare "molto presto", spiegando anche che Tom Cruise è attualmente in fase d'addestramento per l'inizio della produzione. Al che il regista ha dichiarato: "Sono venuto a capo dell'intera storia dei film circa quattro settimane fa. Ho spostato un pezzo essenziale del puzzle e improvvisamente sono stato in grado di delineare l'intero film in appena otto minuti".



Alla fine ha confermato che Tom Cruise non andrà nello spazio nei prossimi due film della saga, stuzzicando però i fan sul fatto che "ci sarà azione in abbondanza" per il nostro temerario protagonista: "Abbiamo da poco chiuso lo sviluppo di almeno tre sequenze-stunt oscene che Tom girerà e che mi preoccupano già tantissimo, che faranno sembrare l'inseguimento tra gli elicotteri del precedente come uno scontro tra giocattoli".



Mission: Impossible 7 uscirà nelle sale il 23 luglio 2021, mentre Mission: Impossible 8 il 5 agosto 2022.