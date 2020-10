Christopher Lloyd, tanti auguri alla star di Ritorno al futuro e La famiglia Addams

Grande Giove! Usiamo la versione italiana di una delle battute più iconiche non solo nella carriera di Christopher Lloyd ma nell'intera storia del cinema. Christopher Lloyd compie oggi 82 anni e per celebrarlo ricordiamo i suoi personaggi e le sue partecipazioni più importanti in una carriera piena di titoli iconici e cult indimenticabili.

Di origini inglesi, gallesi e francesi, Christopher Lloyd nacque a Stamford, nel Connecticut. Sin da giovane appassionato di recitazione si costruisce una solida e lunga esperienza teatrale, che lo porta a debuttare sul grande schermo soltanto a 37 anni. Nel 1975 Miloš Forman lo sceglie per un ruolo eccentrico nel suo capolavoro Qualcuno volò sul nido del cuculo, dove interpreta un paziente dell'istituto psichiatrico nel quale è rinchiuso Randle McMurphy (Jack Nicholson).



Dopo aver aumentato la sua popolarità con la sit-com Taxi, al fianco di Judd Hirsch e Danny DeVito, Christopher Lloyd a metà anni '80 trova il ruolo che gli cambierà la vita e la carriera. Zemeckis lo sceglie per il ruolo del bizzarro inventore Emmett 'Doc' Brown per la trilogia di Ritorno al futuro al fianco di Michael J. Fox, ruolo che riprenderà anche nella serie animata, grazie alla sua straordinaria mimica facciale.

La fortunata collaborazione con Robert Zemeckis prosegue poi in Chi ha incastrato Roger Rabbit, dove gli viene riservato il ruolo del giudice Morton, avverso a Cartoonia e al mondo dei cartoni. Gli anni '80 gli regalano anche l'apparizione in Star Trek, quello del villain Kruge nel terzo film del franchise.

Negli anni '90 colleziona un altro ruolo iconico, grazie al personaggio dello zio Fester nei due film de La famiglia Addams, al fianco di Anjelica Huston e Christina Ricci.

Stimato interprete di Broadway, Christopher Lloyd è apparso in tantissimi spettacoli teatrali e show tv, tra cui Malcolm, Cin Cin e Fringe.



