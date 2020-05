Christopher Lloyd svela la sua scena preferita in Roger Rabbit: l'avreste mai immaginata?

Christopher Lloyd ci ha regalato numerose performance indimenticabili, tra le tante Doc della saga di Ritorno al Futuro e il Giudice Morton di Chi ha incastrato Roger Rabbit? Proprio su quest'ultimo l'attore ha rivelato alcune curiosità in una sessione di Q&A con Disney+: saprete indovinare la sua scena preferita come super-villain?

Con i suoi personaggi sempre sopra le righe e allo stesso tempo perfettamente posati all'interno della storia in cui erano inseriti, Christopher Loyd ha contribuito alla storia del cinema degli anni '80. Il crudele giudice che odia i cartoni è forse tra gli esperimenti più riusciti grazie all'intreccio di comicità e crudeltà, ma soprattutto del colpo di scena finale.

Lloyd ha rivelato che il momento che più lo divertì fu quello in cui sciolse una piccola ed indifesa scarpa animata nella speciale mistura verde e nauseante, l'unica cosa in grado di uccidere un cartone: troverete la scena nel player in alto.

"So che sembra crudele e che molte persone hanno detto che quella scena gli provocava degli incubi, ma nei primi film d'animazione Disney, come per esempio Biancaneve e i 7 nani, c'era sempre quel [memorabile] dettaglio orribile. Io volevo proprio dare i brividi: credo che sia una specie di vendetta [per il me bambino]", ha detto scherzosamente Lloyd durante l'intervista.

In calce troverete i video del suo intervento tweettati direttamente dal profilo della piattaforma Disney+.

Sapevate inoltre che Robert Zemeckis e la Disney erano al lavoro su un sequel di Chi ha incastrato Roger Rabbit? Il progetto purtroppo non ha mai visto la luce, ma ecco gli interessanti concept art preliminari di Chi ha incastrato Roger Rabbit? 2