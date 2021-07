Christopher Lloyd: scoprite i migliori film oltre la saga di Ritorno al Futuro

Mentre i fan celebrano il 36esimo anniversario di Ritorno al Futuro, primo capitolo della leggendaria saga diretta da Robert Zemeckis che racconta le avventure di Marty McFly e Doc, scopriamo assieme i migliori ruoli di Christopher Floyd al di fuori della celebre trilogia.

Tra i volti più riconoscibili di Hollywood, l'interprete dell'eccentrico scienziato ha debuttato al cinema all'età di 37 anni in Qualcuno volò sul nido del cuculo, acclamata pellicola del 1975 diretta da Milos Forman passata alla storia per contenere una delle più grandi interpretazioni di Jack Nicholson.

Dopo il successo ottenuto grazie al ruolo di Jim Ignatowski nella serie TV Taxi e soprattutto per la parte di Emmett "Doc" Brown in Ritorno al Futuro, Lloyd nel 1988 è tornato a collaborare con Zemeckis per l'indimenticabile Chi ha incastrato Roger Rabbit, dove veste i panni l'antagonista principale del film, il giudice Morton, in quella che è molto probabilmente la sua interpretazione più celebre oltre a quella dello scienziato.

Nel 1991 ha poi esordito nel ruolo di Zio Fester nel primo film de La famiglia Addams diretto da Barry Sonnenfeld, parte che poi riprenderà due anni dopo nel sequel uscito nel 1993. Sul fronte dell'animazione, invece, ricordiamo che l'attore ha prestato la voce al malvagio Merlock in Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta e a Rasputin nell'Anastasia di Don Bluth.