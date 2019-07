Christopher Lloyd ribadisce la sua approvazione a tornare in Ritorno al futuro 4

La star di Ritorno al futuro, Christopher Lloyd, sarebbe felice di tornare in un ipotetico Ritorno al futuro - Parte IV, anche se sostiene che un terzo sequel dovrebbe portare con sé un messaggio d'attualità. Le voci e i rumor sulla produzione di un quarto capitolo si diffondono da anni ma sono state sempre categoricamente smentite.

"Penso che in qualche modo sia necessario trasmettere un messaggio su qualcosa che è importante per tutti, universalmente, come il cambiamento climatico. Mantenere le intenzioni dei tre film e incorporare il tema scottante di oggi" ha spiegato Lloyd al Comic-Con di Niagara Falls.

"Si tratta di qualcosa di complicato perché non vuoi farne un altro per deludere. Quindi non lo so. Sarei felice per me stesso ma vedremo".



Christopher Lloyd ha parlato anche del suo compagno di set, Michael J. Fox, affermando che è stato molto semplice lavorare con lui:"Lui era lui ed io ero io, non c'è mai stato nulla d'imbarazzante. Sapevamo solo come dovessero essere i nostri personaggi l'uno con l'altro ed è stato molto confortevole. Ha un grande senso dell'umorismo ed è intelligente".

Poi si è soffermato sulla lotta al morbo di Parkinson, che Michael J. Fox sta portando avanti da decenni:"Un mese fa eravamo tra di noi di Ritorno al futuro, con Tom Wilson e Lea Thompson...c'era un panel con tutti i noi e Michael è andato avanti e ha iniziato a parlare, è stato molto bello".

Christopher Lloyd quindi tornerebbe in Ritorno al futuro se riuscissero a trovare l'idea giusta. Qualche anno fa Robert Zemeckis assicurò che la Universal Pictures avrebbe prima o poi ripreso il franchise ma dopo la sua morte e quella di Bob Gale:"E poi sono sicuro che lo faranno, a meno che non esista un modo per fermarli". Zemeckis è contrario al sequel ma bisogna vedere cosa accadrà in futuro. Già lo scorso anno Christopher Lloyd si disse favorevole a tornare nella saga.