Christopher Lloyd compie 85 anni: 'Quante donne a letto con me perché ero Doc!'

Christopher Lloyd ha avuto modo di sfoggiare il suo talento in decine di ruoli memorabili nel corso della sua carriera, ma è innegabile che il mondo intero lo ricordi soprattutto per Doc: l'indimenticabile personaggio di Ritorno al Futuro ha rappresentato qualcosa di irripetibile per il neo-85enne... Soprattutto per un motivo!

Recentemente apparso insieme al cast di Ritorno al Futuro, il buon Christopher ha infatti ammesso di considerare Doc su un altro livello rispetto agli altri ruoli interpretati in particolar modo per l'incredibile numero di donne che la notorietà ottenuta grazie al film di Robert Zemeckis è riuscito a procurargli durante quegli anni.

"Quando girammo Ritorno al Futuro non immaginavo che ci sarebbe stato tutto questo entusiasmo. Le persone che sono cresciute con questo film hanno avuto dei figli, che a loro volta ne sono rimasti folgorati e così via. Generazione dopo generazione. È una cosa meravigliosa far parte di qualcosa che significa così tanto per così tante persone. E poi, con tutto il rispetto per i miei altri ruoli come lo Zio Fester de La Famiglia Addams, ma non avete idea di quante donne siano finite a letto con me solo perché ho interpretato Doc Brown" sono state le sue parole. E voi, in quale ruolo l'avete preferito? Fatecelo sapere nei commenti, per quanto la risposta possa apparire scontata!