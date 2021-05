Christopher Lee, i fan ricordano il grande attore nel giorno del suo compleanno

Un anniversario importante, dunque, che i fan hanno deciso di onorare inondando letteralmente i social di messaggi in ricordo di Lee e del suo collega Vincent Price, nato il 27 maggio del 1911: "Buon compleanno ai miei due re dell'horror , Vincent Price e Christopher Lee", "Provate a nominare un duo più iconico", "Ricordiamo l'uomo che diede vita al Conte Dooku", "Il Conte Dooku di Christopher Lee è terribilmente sottovalutato. Da Jedi caduto e deluso dalla Repubblica, Dooku credeva davvero nei suoi ideali, ma non nei suoi metodi. Mi manca Christopher Lee " sono alcuni dei messaggi che è possibile leggere in queste ore su Twitter.

Happy birthday to my horror kings, Christopher Lee and Vincent Price! pic.twitter.com/k8ixE489RX — Katie Carter (@katiel_carter) May 27, 2021

Name a more iconic duo.#BOTD, two veterans of cinema, Christopher Lee & Vincent Price pic.twitter.com/8hb9cLGa3w — ArrowFilmsVideo (@ArrowFilmsVideo) May 27, 2021

Christopher Lee’s Dooku is underrated AF. Most Sith are sadistic sugar daddies or menacing badasses, but Dooku always felt different. A fallen Jedi disillusioned with the Republic, Dooku felt real with his ideals, but lost in his methods. I miss Christopher Lee pic.twitter.com/pvZI6HVFVO — Okiro (@TheFirstOkiro) May 27, 2021