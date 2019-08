Christopher Landon dirigerà un nuovo horror per la Blumhouse

Dopo aver diretto Auguri per la tua morte e il suo sequel, Ancora auguri per la tua morte, Christopher Landon è pronto a dirigere un altro thriller horror per la Blumhouse di Jason Blum.

Secondo quanto riportato da Discussing Film, infatti, il regista di Manuale scout per l'apocalisse zombie tornerà dietro la macchina da presa per un film incentrato su un killer che crea scompiglio all'interno di una piccola città. Gli altri dettagli di trama sono ancora sconosciuti così come il titolo ufficiale della pellicola, che non è ancora chiaro se sarà legato ad un franchise già esistente (che sia il vociferato remake di Scream?).

Il report conferma che le riprese del film dovrebbero partire questo ottobre ad Atalanta, in Georgia.

Landon è ormai un abitué del cinema horror: dopo aver scritto le sceneggiatura dei capitoli 2, 3 e 4 di Paranormal Activity e diretto Paranormal Activity 5, il regista nel 2015 ha scritto e diretto Manuale scout per l'apocalisse zombie e in seguito ha dato vita al franchise di Auguri per la tua morte (qui trovate la nostra recensione di Ancora auguri per la tua morte).

Tra i prossimi progetti in arrivo per la Blumhouse segnaliamo anche il remake dell'Uomo Invisibile che vedrà come protagonista Oliver Jackson-Cohen (Hill House) e le cui riprese sono iniziate lo scorso luglio in Australia.