Christopher Eccleston ha odiato Malekith e sarebbe tornato ad una sola condizione

Sembra davvero che Thor: The Dark World sia uno dei titoli meno amati prodotti dai Marvel Studios. Persino alcune delle star che hanno partecipato al film non lo hanno granché apprezzato, come dimostrano le parole di Christopher Eccleston, che ha affermato di non essersi divertito ad interpretare Malekith il Maledetto, raccontandolo al Comic-Con.

Nel corso della convention newyorchese, Eccleston ha detto:"Sono stato in trucco per sei, sette ore al giorno. Non me l'hanno detto in anticipo, quindi non ero contento di tutto questo...c'era una mancanza di umorismo nel film, l'ho sentita...quindi dovremmo andare avanti?".

Eccleston si è detto comprensivo con i fan che apprezzano quel particolare nel film:"Capisco che alcune persone adorano quel particolare nel film, e ad alcuni di voi piace l'elfo cattivo Malekith, quindi questa è solo la mia esperienza dall'interno. Ma so che le persone adorano il film e lo accetto e sto attento. Sono così diplomatico in questi giorni!".



Christopher Eccleston ha definito invece 'brillantemente scritto' il sequel Thor: Ragnarok. E avrebbe potuto considerare di tornare nel Marvel Cinematic Universe solo ad una condizione:"Se fosse stato quel team a scrivere il terzo...".

Thor: Ragnarok è stato scritto da Eric Pearson, Craig Kyle e Christopher L. Yost. Taika Waititi ha diretto il film e tornerà a scrivere e dirigere il quarto film di Thor, intitolato Thor: Love and Thunder, con Chris Hemsworth nel ruolo di Thor, Tessa Thompson in quello di Valkyrie e Natalie Portman che torna nel ruolo di Jane Foster che alzare il martello Mjolnir.

Qualche mese fa Jaimie Alexander ha stuzzicato i fan con una foto di Lady Sif senza armatura mentre

il personaggio di Balder è stato mostrato in un concept art inedito.