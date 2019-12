Christopher Doyle attacca duramente James Cameron e Michael Mann

Christopher Doyle è un affermato direttore della fotografia ed è noto per il suo lavoro con Wong Kar-Wai, che comprende anche In the Mood for Love, spesso citato come uno dei titoli più importanti degli ultimi vent'anni. Doyle di recente ha ripercorso la sua carriera, non risparmiando parole dure nei confronti di James Cameron e Michael Mann.

Parlando con The Film Stage, Christopher Doyle ha parlato dei registi con in quali ha avuto la fortuna di lavorare, da Wong Kar-Wai a Gus Van Sant, da Jim Jarmusch a Edward Yang, osservando che queste collaborazioni sono nate prima in forma di amicizia.

"La vera risorsa, la vera integrità proveniva dalla nostra amicizia o dal nostro intento. Quindi il film è solo un sottoprodotto, non era questo il punto" ha spiegato Doyle "Tutti quelli con cui lavoro, non sono per la sceneggiatura e nemmeno per i soldi. Ci lavoro perché penso che possiamo trascorrere sei mesi o un anno insieme a goderci la compagnia reciproca. Perché altrimenti lo faresti?".



E poi arriva l'attacco a James Cameron e Michael Mann:"Con qualsiasi film trascorrerai almeno sei mesi con qualcuno. Perché trascorreresti sei mesi con Michael Mann o James Cameron? Sei pazzo?". A quel punto è stato chiesto a Doyle se avesse avuto brutte esperienze con entrambi:"Certo che no! Non sanno cosa fare con me! [ride] Perché pensano che il mondo ruoti intorno a loro. Il mondo non ruota attorno a nessuno. Il mondo ruota attorno alla birra, a volte. Ruota attorno alla complicità. Il mondo si basa sull'intimità, su idee condivise. Voglio dire, nel mio mondo, comunque".

James Cameron è impegnato nei sequel di Avatar mentre Michael Mann è al lavoro sul libro prequel di Heat - La sfida.