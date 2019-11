Christophe Ruggia radiato dalla SRF dopo le accuse di molestie sessuali

Meno di un giorno dopo essere stato accusato di aver molestato sessualmente l'attrice Adele Haenel dall'età di 12 anni, il regista Christophe Ruggia è stato radiato dalla Societé des Realisateurs de Films (SRF), l'albo dei registi francesi. La rimozione segue un rapporto pubblicato sul sito web Mediapart.

Adele Haenel, che oggi ha trent'anni, sostiene che Ruggia, che la diresse giovanissima nel suo primo film, Les Diables del 2002, esercitò una forma abusiva di controllo su di lei, e le fece ripetute avance sessuali, nel periodo che va dai suoi 12 ai 15 anni d'età.

La gilda dei registi francesi ha dichiarato: "La SRF sta dando il suo pieno sostegno, la sua ammirazione e ogni riconoscimento ad Adele Haenel, che ha avuto il coraggio di esprimersi dopo tutti questi anni di silenzio. Desideriamo dirle che ci fidiamo di lei e prendiamo nota delle sue accuse immediatamente, senza risparmiare la nostra responsabilità e senza evitare di interrogarci collettivamente."

Secondo l'organizzazione "la stragrande maggioranza dei membri all'interno del consiglio di amministrazione non sapeva nulla di questa storia; alcuni conoscevano le dinamiche di controllo del passato e nessuno conosceva l'aspetto sessuale di questo caso". La SRF, di cui fanno parte tra gli altri Jacques Audiard, Rebecca Zlotowski, Catherine Corsini, Bertrand Bonello e Celine Sciamma, si adopererà "per comprendere e far luce" su ogni aspetto della vicenda.

Da parte sua Christophe Ruggia ha smentito le accuse, definendole diffamatorie. In una dichiarazione a Mediapart, ha affermato che tra lui e Haenel c'era una relazione "professionale e affettuosa".

Adele Haenel, che ha al suo attivo due premi Cesar, è apparsa in film come The Fighters - Addestramento di vita (qui la nostra recensione) e La fille inconnue (leggi qui la recensione del film dei fratelli Dardenne).