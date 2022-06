Christoph Waltz sarà il regista Billy Wilder nel film biografico Billy Wilder & Me

Come riportato questa mattina da Deadline, il due volte Premio Oscar Christoph Waltz interpreterà il leggendario regista hollywoodiano Billy Wilder nel film biografico Billy Wilder & Me. La pellicola, descritta come a metà tra un biopic e una storia di formazione, sarà diretta da Stephen Frears e scritta da Christopher Hampton.

Frears e Hamtpon marcheranno quindi la loro terza collaborazione dopo Dangerous Liasons e Cheri. Le riprese cominceranno a breve e si terranno tra Grecia, Monaco di Baviera e Parigi, con il resto del cast che dovrebbe essere annunciato nei prossimi giorni.

Christoph Waltz vestirà i panni di Billy Wilder nel film, in parte storia di formazione e in parte ritratto reale dell'icona di Hollywood, tratto da un libro di Jonathan Coe. Nell'estate del 1977, una giovane donna innocente inizia a lavorare per il famoso regista Billy Wilder e il suo sceneggiatore Iz Diamond su un'isola greca durante le riprese di Fedora. Quando segue Wilder in Germania per continuare le riprese, si ritrova ad unirsi a lui in un viaggio della memoria nel cuore della storia della sua famiglia.

Christoph Waltz ha detto: "Billy Wilder diceva: "Devi avere un sogno per poterti alzare la mattina'. Un film di Stephen Frears da una sceneggiatura di Christopher Hampton prodotta da Jeremy Thomas dovrebbe fare al caso mio".

La Recorded Picture Company di Jeremy Thomas produrrà il film; insieme a Thomas, Reinhard Brundig e Christos V. Konstantakopoulos. In precedenza hanno collaborato con Thomas per Only Lovers Left Alive di Jim Jarmusch, mentre l'ultimo film di Thomas, EO di Jerzy Skolimowski, ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes di quest'anno.

