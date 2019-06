Christoph Waltz e Louis Garrel nel cast del nuovo film di Woody Allen

In attesa dell’uscita europea di A rainy day in New Yorok (prevista in Italia il 3 ottobre), Woody Allen è già al lavoro per un nuovo film. Il progetto è provvisoriamente chiamato “una commedia romantica” e nel cast sono stati annunciati Christoph Waltz e Louis Garrel.

Il nuovo film sarà prodotto da Mediapro e girato in Spagna, ma non si sa molto altro per il momento. Le riprese dovrebbero partire all’inizio di luglio a San Sebastian, e non si hanno ulteriori dettagli.

Come è accaduto per A rainy day in New York, che arriverà in Italia grazie a Lucky Red ma negli Stati Uniti non ha ancora trovato una distribuzione a seguito delle nuove accuse di molestie rivolte a Woody Allen da Ronan Farrow, è probabile che anche per il prossimo film sarà difficile vedere la luce in patria. Per questo, forse, il cast annunciato è in gran parte europeo: oltre a Waltz e Garrel ne fanno parte Elena Anaya (vista in Wonder Woman e nel thriller di Almodovar La pelle che abito), Sergi Lopez (L’uomo che uccise Don Chisciotte) e Gina Gershon, finora l’unica americana.

Woody Allen torna così a girare in Spagna dopo Vicky Christina Barcelona, film del 2008 con Scarlett Johansson, Penelope Cruz e Rebecca Hall.

Guarda il trailer di A rainy day in New York, da ottobre al cinema.