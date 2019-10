Christoph Waltz e Lily Collins si uniscono al cast di Gilded Rage prodotto da Gyllenhaal

Come riporta in esclusiva Deadline, Christoph Waltz (Django Unchained, Alita: Angelo della Battaglia) e Lily Collins (Ted Bundy, Okja) hanno ufficialmente raggiunto Alexander Skarsgard nel cast di Gilded Rage, nuovo dramma che racconta l'infame omicidio di Thomas Gilbert Sr. famoso banchiere americano.

A scrivere e dirigere la pellicola ci sarà Charlie McDowell, con Jake Gyllenhaal e Riva Marker alla produzione tramite la loro casa di produzione, la Nine Stories. Jeremy Steckler, con la sua Conde Nast Entertainment risulta anche tra i produttori del film.

Gilded Rage si baserà sull'articolo di Vanity Fair scritto da Benjamin Wallace che documenta i fatti di cronaca dell'assassinio di Thomas Gilbert Sr., finanziere americano di Wall Street, avvenuto nel 2015. La sua morte era stata inizialmente indicata come suicidio, ma una successiva indagine provò che era avvenuta per omicidio.



Skarsgård interpreterà quindi il figlio di Gilbert, Thomas Jr., arrestato con l'accusa di aver ucciso il padre e che attualmente sta ancora aspettando l'esito del processo. Gilbert inizialmente fu giudicato non colpevole dell'atto di omicidio di secondo grado, ma ha rifiutato i successivi accordi per un patteggiamento mentre la madre paga il conto per la sua difesa.



Gilded Rage non ha ancora una data d'uscita ufficiale, anche se uscirà nelle sale americane nel corso del 2020.