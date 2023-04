Christoph Waltz: 'Il mio unico rimpianto? Non aver attaccato abbastanza Nigel Farage'

In una recente intervista a The Guardian, Christoph Waltz - attore di Un perfetto criminale, Bastardi senza gloria, Big Eyes e altre celebri pellicole - ha risposto a una serie di curiosità sulla sua carriera costellata di successo.

Alla domanda sul perché preferisca non parlare dei personaggi interpretati, questa è stata la sua risposta: "Perché non è quello che faccio. Recito nei loro panni. Penso sia ridicolo che gli attori partecipino alle interviste bonus dei DVD e spieghino quello che stavano facendo. Semplicemente, non è quello che dovrebbero fare. L'attore interpreta una parte per far prendere una decisione, tutto qui. Cito sempre Harrison Ford: 'Il mio compito non è dirti cosa penso del mio personaggio. Il mio compito è dirti cosa pensi del mio personaggio'".

E se non avesse intrapreso una carriera nella recitazione? "È troppo tardi per pensare a cosa avrei fatto. Volevo essere un artista, un direttore della fotografia... e infine sono diventato un attore. Perché? La dinamica è oggetto di speculazioni, soprattutto da parte mia. Lo faccio da 45 anni a questa parte. Di conseguenza, capisci la mia esitazione nel parlare di cosa avrei fatto se non fossi stato un attore. Forse un alcolizzato, o un presidente di banca, o magari entrambi". Per approfondire i retroscena delle sue magistrali interpretazioni, ecco come Christoph Waltz salvò Bastardi senza gloria

Sulla possibilità di vincere l'Oscar, invece, l'intervistatore ricorda come Waltz abbia predetto il risultato positivo, ma egli non è d'accordo: "Non l'ho previsto. Se l'ho fatto, allora è stata una casualità. Tutti professano che vinceranno alla lotteria, altrimenti non spenderebbero tutti quei soldi. Le possibilità di vincere sono una su un milione".

Infine, riguardo la telefonata a Nigel Farage (conduttore televisivo ed ex politico britannico) a pochi giorni dal referendum sulla Brexit, l'attore ha le idee altrettanto chiare: "Il mio unico rimpianto? Non averlo attaccato abbastanza. Quando ha annunciato gloriosamente il suo ritiro dalla politica, gli ho detto che stava abbandonando la nave. La Gran Bretagna crolla, Nigel Farage è seduto con i suoi soldi alle Isole Cayman e se la ride a crepapelle. È oltre ogni comprensione".

Se non l'avete ancora letta, non potete perdervi la recensione di The Consultant, show Prime Video che mostra un malefico Christoph Waltz.