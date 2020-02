Christoph Waltz e Guy Pearce reciteranno nel comedy-fantasy The Portable Door

The Hollywood Reporter segnala che Christoph Waltz e Guy Pearce faranno parte del cast di The Portable Door, un comedy-fantasy tratto da una serie di romanzi di Tom Holt e descritto come un mix tra comicità alla The Office e ambientazioni che ricordano Harry Potter.

Il protagonista della pellicola sarà Patrick Gibson (The OA, Tolkien); la regia sarà affidata a Jeffrey Walker (Ali’s Wedding, Lambs of God), mentre Leon Ford (Griff the Invisible) si occuperà di scrivere la sceneggiatura. Inoltre, The Portable Door sarà prodotto da Lisa Henson e Blanca Lista della The Jim Henson Company (The Dark Crystal: Age of Resistance) e da Todd Fellman della Todd Fellman. Il progetto sta venendo presentato da ArcLight Films durante l'European Film Market che si sta svolgendo a Berlino.



The Portable Door è la storia di Paul Carpenter (Gibson), un nuovo stagista nella misteriosa compagnia londinese J.W. Wells & Co., che presto scopre che i suoi datori di lavoro nascondono degli oscuri segreti. Il CEO, infatti, è il cattivo Humphrey Wells (Waltz), il quale sta sconvolgendo il mondo della magia inserendo strategie da azienda moderna all'interno di antiche usanze magiche. Abbiamo poi Dennis Tanner (Pearce), un goblin mutaforma che si ritrova intrappolato nei quadri intermedi dell'organizzazione. Siete incuriositi da questo progetto?



Ricordiamo che all'European Film Market sarà presente il nuovo film di Woody Allen, Rifkin's Festival e che la pellicola The Lost Daughter, tratta dal romanzo di Elena Ferrante conosciuto in Italia come La figlia oscura e con protagonista Olivia Colman, cercherà una distribuzione.