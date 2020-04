Christoph Waltz è disposto a tornare in un sequel di Alita: Angelo della Battaglia

Con 404 milioni di dollari incassati in tutto il mondo a fronte di un budget di 170 milioni (escluse spese di marketing), Alita: Angelo della Battaglia di Robert Rodriguez ha evitato il rischio flop rientrato più o meno nelle spese, senza però rivelarsi il successo al botteghino sperato da James Cameron.

Come evidente dal finale del film, comunque, la prospettiva era quella di continuare la storia di Alita e trasformarla in un franchise cinematografico di almeno tre film, eventualità al momento lontana ma comunque esplorabile. È ad esempio d'accordo per proseguire la saga l'attore Christoph Waltz, interprete del Dr. Dyson Ido che in una recente intervista con Collider si è detto disponibile a tornare per un secondo film.



Queste le sue parole: "Certo! Tornerei senz'altro. Però lo ammetto, cerco di essere saggio e cauto. Non ho sentito nulla su di un possibile sequel e sono un po' deluso per questo, perché so che ha una forte fanbase e tanti follower. So che alla gente è piaciuto e, a parte ciò che hanno detto altri, anche a me è piaciuto e ho amato lavorare sul film e sul personaggio e il risultato mi ha soddisfatto. Però era Fox e ora Fox non esiste più. Adesso è Disney. Probabilmente non si adatta alla Disneyfication, ma è una mia supposizione. Non ho idea. Forse stanno lavorando a qualcosa e di certo non sono la prima persona da sentire, ma da parte mia, nel frattempo, non ho davvero informazioni al riguardo".



Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Alita: Angelo della Battaglia e allo speciale dedicato ai seuqel prodotti da James Cameron.