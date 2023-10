Christoph Waltz compie 67 anni: 'C'è differenza tra fare l'attore ed essere un attore'

Quello di Christoph Waltz fa senz'altro parte di quella lista di volti che immediatamente fanno capolino nella nostra immaginazione quando pensiamo a chi, per eccellenza, incarna il significato della parola attore: occhio alle definizioni, però, perché la star di Bastardi Senza Gloria ci tiene a precisare un concetto al riguardo.

Waltz, che oggi spegne 67 candeline, un po' di tempo fa volle infatti fare una distinzione secondo lui importantissima: quella tra chi attore lo è davvero e chi, invece, vede la recitazione semplicemente come un mestiere per il quale bisogna timbrare il cartellino in un modo o nell'altro.

"È frustrante. Qui [in Germania] questo business si basa sulla mediocrità. Di alto livello, devo ammetterlo, ma sempre mediocrità. Raggiungi un certo livello, dopodiché non puoi andare oltre. Non nel senso di carriera, ma di sfide e di opportunità. [...] Cosa fai se in un arco di tempo di 5 anni ricevi solo offerte mediocri e non hai altro in cui affondare i denti? È lì che diventa difficile. Diventare un attore è una cosa, essere un attore è una cosa completamente diversa" sono state le parole dell'attore che qualche tempo fa ammise di rimpiangere il non aver attaccato più duramente Nigel Farage. Siete d'accordo? Fatecelo sapere nei commenti!