Christoph Waltz nella commedia action Old Guy, dal regista di Con Air

Il Festival Internazionale del Cinema di Berlino è alle porte e con esso anche il market nel quale i produttori proporranno agli investitori le idee per i film del futuro. Tra questi, uno degno di nota è Old Guy, action-comedy che potrà contare sulla presenza del due volte Premio Oscar Christoph Waltz, mentre alla regia ci sarà Simon West.

La star di Bastardi senza gloria e Django Unchained interpreterà l'anziano killer su commissione Terry Eubanks, che crede ancora di essere il migliore in quello che fa. Bloccato in un vicolo cieco della sua carriera, è entusiasta quando la Compagnia lo richiama sul campo, ma lo fa solo per addestrare il nuovo arrivato della Gen Z Wihlborg, un assassino prodigio con un caratteraccio.

A questa coppia male assortita viene chiesto di eliminare i membri più importanti di un'organizzazione criminale concorrente e, nel frattempo, di scoprire il vero motivo del loro datore di lavoro: eliminare la vecchia guardia con un'acquisizione totale. Tuttavia, la Compagnia non aveva previsto che l'esperienza di Terry e la genialità del ragazzo avrebbero creato un legame così improbabile tra i due, consentendo loro di rivoltare tutto contro la Compagnia.

Scritto da Greg Johnson (The Last Son), come detto Old Guy sarà diretto da Simon West, celebre per pellicole fracassone ma divietate cult come Con Air con Nicolas Cage e I mercenari 2, ma era anche dietro alla regia di Lara Croft: Tomb Raider, il primo dei due capitoli con Angelina Jolie protagonista.

La produzione dovrebbe iniziare entro questi primi mesi del 2023 a Belfast, nell'Irlanda del Nord.

Per l'occasione, West ha dichiarato: "È molto raro che arrivi una sceneggiatura come questa. Quando succede, bisogna afferrarla con entrambe le mani e non lasciarla andare finché non si trova l'attore perfetto. Volevo lavorare con Christoph Waltz da molti anni. È uno degli attori più versatili in attività oggi. Non vedo l'ora di vederlo creare un altro personaggio unico e iconico".

"Lavorare con un attore di incredibile talento come il due volte premio Oscar Christoph Waltz è un sogno che si avvera. È un interprete fenomenale e catturerà brillantemente lo spirito del killer veterano che forma un improbabile legame con il giovane e coraggioso emergente", ha aggiunto Arianne Fraser, CEO di Highland Film Group, che produce il progetto.

A proposito di Waltz, potete recuperare il trailer di The Consultant, serie Prime Video che lo vede protagonista, così come il trailer di Dead for a Dollar, il suo film più recente diretto da Walter Hill.