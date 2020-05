Christoph Waltz, le 4+1 migliori interpretazioni della star di Bastardi Senza Gloria

Scegliere cinque grandi interpretazioni di Christoph Waltz sarebbe stata impresa tutt'altro che difficile vista la qualità media delle prove offerte dall'attore austriaco: per chiudere la cifra tonda abbiamo però preferito, piuttosto che perderci nell'imbarazzo della scelta, buttare un occhio al futuro e compiere un atto di fiducia.

Ma andiamo con ordine: inutile girarci intorno, quando si pensa a Christoph Waltz il pensiero corre inevitabilmente alle due meravigliose collaborazioni con Quentin Tarantino, in Bastardi Senza Gloria prima e Django Unchained proprio.

Proprio il film del 2009 lanciò di fatto la carriera di un Waltz fino ad allora poco conosciuto al di fuori dei confini di Austria e Germania, grazie a un colonnello Hans Landa ormai entrato di diritto nella leggenda. Il buon Christoph confermò poi la sua immensa bravura passando con facilità dal ruolo di uno dei villain più cattivi della storia del grande schermo a quello dell'eroe pronto a sacrificarsi per la libertà dell'amico: parliamo, ovviamente, del dottor Schultz di Django Unchained.

Incastonato tra i due film tarantiniani c'è un diamante forse meno conosciuto di quanto meriterebbe, ovvero il Carnage di Roman Polanski, in cui Waltz si conferma attore a tutto tondo offrendo una prova meravigliosa, tesa, nervosa: il suo Alan Cowan passa in un momento dall'ostentare calma, sicurezza e spavalderia al manifestare disgusto, terrore, paura, disprezzo.

Altro villain memorabile è sicuramente il Franz Oberhauser di Spectre, che merita quindi assolutamente una menzione in questa nostra classifica. Per il quinto posto, come dicevamo, l'imbarazzo della scelta era importante: Big Eyes, Alita: Angelo della Battaglia, The Zero Theorem... Abbiamo preferito, però, rischiare qualcosina e mettere preventivamente in classifica la performance che Waltz ci offrirà (si spera) quest'estate in The French Dispatch.

Wes Anderson è un regista capace sempre di tirar fuori il meglio dagli attori a sua disposizione, e vederlo gestire un talento enorme come quello di Christoph Waltz ci incuriosisce non poco: inutile dire che le sensazioni sono decisamente ottime.

Cosa ne pensate? Avete preferito Waltz in altri ruoli piuttosto che in quelli nominati nella nostra classifica? Avete anche voi fiducia per questo The French Dispatch? Fatecelo sapere nei commenti! L'attore, intanto, sta continuando a mantenere il segreto sul suo ruolo in No Time to Die.