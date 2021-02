A Christmas Carol, Octavia Spencer nel cast del musical di Apple con Ryan Reynolds

Sono passati diversi mesi da quando Hollywood ha annunciato la produzione di una nuova versione di A Christmas Carol di Charles Dickens, e ora Apple ha confermato di essere impegnata nella lavorazione di un nuovo adattamento destinato a Apple TV +. Intitolata Spirited, questa nuova versione avrà nel cast anche Octavia Spencer.

Protagonista sarà Ryan Reynolds nei panni di un 'protagonista simile a Ebenezer Scrooge', che riceve la visita di alcuni fantasmi natalizi, che rappresentano le festività del passato, del presente e del futuro. Will Ferrell interpreterà uno dei fantasmi mentre Octavia Spencer sarà probabilmente una 'bonaria collaboratrice' che lavora con il personaggio di Ryan Reynolds ma che aiuta il fantasma del presente ad insegnare all'uomo la gentilezza opportuna durante le festività natalizie.



Questo dettaglio potrebbe riservare delle sorprese, visto che solitamente è soltanto Ebenezer Scrooge ad interagire con i fantasmi.

Spirited dovrebbe essere diretto da Sean Anders e John Morris, ma non sono ancora state date notizie ufficiali in merito alla produzione.

A Christmas Carol è una delle opere di Charles Dickens maggiormente trasposte al cinema, e ora sembra che i fan potranno godere di una nuova elettrizzante versione. Il nuovo progetto prende forma, anche se bisognerà attendere ancora un po' prima di vederlo sullo schermo.



