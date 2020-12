A Christmas Carol, il nuovo film con Carey Mulligan e Daniel Kaluuya uscirà al cinema

Come informa Variety, CineLife Entertainment sta gestendo l'uscita nelle sale cinematografiche americane di un nuovo adattamento di A Christmas Carol di Charles Dickens, a quanto pare di genere animato, dato che è riportato che il progetto avrà un cast vocale british di tutto rispetto guidato da Carey Mulligan.

Insieme a lei troveremo infatti anche Daniel Kaluuya (protagonista di Get Out), Martin Freeman, Simon Russell Beale e Andy Serkis. Il film è stato programmato per un'uscita in più di 200 location, dal 4 dicembre (cioè domani) fino a gennaio. Questa rivisitazione del classico di Natale di Dickens segue la storia di una famiglia vittoriana mentre prepara un teatrino giocattolo per la loro annuale performance di A Christmas Carol con ballerini reali, set stilizzati e narrazione vocale.



Le esibizioni di danza saranno guidate dall'ex-primo solista del Royal Ballet e fondatore di BalletBoyz, Michael Nunn, che interpreterà Scrooge. L'uscita nel regno unito di questo spettacolo-film è già iniziata lo scorso novembre.



I co-registi del film hanno dichiarato: "Siamo entusiasti di lavorare di nuovo con CineLife Entertainment, grandi appassionati di cinema sperimentale e indipendente, soprattutto per quella che potrebbe essere la prima vera uscita natalizia per famiglie in questo Natale 2020".



Cosa ve ne pare? Intrigante? Fatecelo sapere nei commenti.