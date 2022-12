Christine McVie, addio alla cantautrice dei Fleetwood Mac

Christine McVie, storica componente della band Fleetwood Mac, della quale è stata voce e tastierista, è scomparsa dopo una breve malattia. Aveva 79 anni. McVie è stata una delle figure più importanti nel successo del gruppo insieme a Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, soprattutto nel periodo di massimo splendore della band.

Negli anni '70 e '80, McVie si ritagliò il proprio spazio con singoli quali Don't Stop, Over My Head e Say You. Il 2022 è stato un anno tristemente ricco di morti celebri nel mondo della musica, con la notizia dell'addio a Olivia Newton-John che ha fatto il giro del mondo.



Ecco la dichiarazione della famiglia di McVie che ne annuncia la scomparsa:"A nome della famiglia di Christine McVie, è con il cuore addolorato che vi informiamo della morte di Christine. Si è spenta serenamente in ospedale questa mattina, mercoledì 30 novembre 2022, a seguito di una breve malattia. Era in compagnia della sua famiglia. Chiediamo gentilmente di rispettare la privacy della famiglia in questo momento estremamente doloroso e vorremmo che tutti conservassero Christine nei loro cuori e ricordassero la vita di un incredibile essere umano e di una musicista venerata e che è stata amata universalmente. RIP Christine McVie".



Anche i Fleetwood Mac hanno rilasciato una dichiarazione ufficiale:"Non ci sono parole per descrivere la nostra tristezza per la scomparsa di Christine McVie. Era davvero unica, speciale e talentuosa oltre misura. Era la migliore musicista che chiunque potesse avere nella propria band e la migliore amica che chiunque potesse avere nella propria vita. Siamo stati così fortunati ad avere una vita con lei. Individualmente e insieme abbiamo amato profondamente Christine e le siamo grati per gli incredibili ricordi che abbiamo. Ci mancherà molto".



Dopo aver fatto parte inizialmente dei Chicken Shack, Christine McVie si unì alla sua band del cuore, i Fleetwood Mac, della quale era una grande fan, a cavallo tra gli anni '60 e gli anni '70 e dopo aver sposato John McVie. Contribuì ai più grandi successi del gruppo nel periodo più florido e fino al 1998, pur lavorando già come solista. Si allontanò dalla scena alla fine degli anni '90, tornando nella band nel 2014.

Soltanto pochi giorni fa un'altra cantante molto nota è scomparsa: la morte di Irene Cara, voce indimenticabile di Flashdance e Fame ha scioccato i fan di tutto il mondo.