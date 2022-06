Christina Ricci contro lo stigma della nudità: 'A volte camminavo nuda sul set'

Certi attori non si trovano affatto a proprio agio con le scene di nudo, mentre altri cercano di risolvere il problema con soluzioni radicali... Come Christina Ricci, che per prepararsi a girare parecchie scene senza veli ha deciso di camminare nuda per il set di un film.

A raccontarlo è stata l'attrice stessa durante una roundtable di Variety con altre star, alle quali ha raccontato di aver utilizzato tale metodo per esorcizzare il disagio di girare delle scene di nudo in un film in cui ne avrebbe avute parecchie da girare (presumibilmente Black Snake Moan, in cui recitavano anche Samuel L. Jackson e Justin Timberlake).

"Una volta feci questo film in cui ero nuda per la maggior parte del tempo. E ciò che mi metteva più a disagio era il disagio delle altre persone nel vedermi nuda. Per cui quello che ho fatto, e adesso probabilmente non sarebbe permesso, è stato restare nuda" ha ricordato l'attrice di Wednesday.

"Era come dire 'Non farmi sentire quella strana, come se fossi io a dovermi vergognare'. Volevo semplicemente che le persone intorno a me smettessero di avere chissà che reazione alla cosa, perché a quel punto potevo dimenticarmi di essere nuda" ha elaborato ancora, con la star di Euphoria Sydney Sweeney che l'ha a quel punto definita una sorta di 'power move'.

"E ha funzionato! Ma fu una delle poche volte in cui riuscì a sentirmi a mio agio nuda davanti la telecamera" ha concluso infine Ricci.