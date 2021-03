Christina Ricci, la star de La famiglia Addams nel thriller soprannaturale Monstrous

Christina Ricci ha ottenuto il ruolo principale nel film Monstrous, thriller soprannaturale diretto da Chris Sivertson e scritto da Carol Chrest. Come scrive The Hollywood Reporter, Film Mode Entertainment gestisce le vendite internazionali del film di Sivertson sul mercato virtuale di Berlino in collaborazione con Screen Media.

Colleen Camp è co-protagonista del film, che racconta la storia di una donna traumatizzata che fugge dal suo ex marito violento con il figlio di 7 anni.

Tuttavia nel loro nuovo e remoto santuario scoprono di avere a che fare con un mostro ancora più grande e terrificante.



"Carol Chrest ha creato un personaggio di genere iconico che Christina Ricci dà vita in una performance ipnotizzante e profondamente emotiva" ha raccontato il regista Chris Sivertson.

Christina Ricci è nota in tutto il mondo per il ruolo di Mercoledì Addams nei due film La famiglia Addams e La famiglia Addams 2, e in film come Sirene (1990), Casper (1995), Buffalo '66 (1998) e Paura e delirio a Las Vegas (1998) nel quale recita al fianco di Johnny Depp, che ritroverà in Il mistero di Sleep Hollow (1999) e The Man Who Cried - L'uomo che pianse (2000). Nel 2003 recita in Monster di Patty Jenkins al fianco di Charlize Theron.

Attiva anche in tv, recitato in serie come Ally McBeal, Grey's Anatomy e Pan Am.



I fan vorrebbero rivedere Christina Ricci nel ruolo di Mercoledì Addams e Ricci ha dichiarato che tornerebbe nel sequel de La famiglia Addams.