Christina Ricci ricorda il set di Sirene:'Cher mi invitava di nascosto alle riunioni'

Christina Ricci ha partecipato ad una puntata di The Late Show with Stephen Colbert, e il conduttore ha chiesto alla star di Yellowjackets se qualcuno le avesse mai fatto da mentore quando era una piccola star di Hollywood. Ricci ha ricordato la lavorazione del suo film d'esordio, Sirene, uscito nelle sale nel 1990.

"Quando avevo nove anni il mio primo film è stato Sirene con Cher. Rispondeva letteralmente ad ogni singola domanda che avessi. Voleva che sapessi sempre cosa stava succedendo. Abbiamo cambiato regista nel bel mezzo delle riprese [Richard Benjamin sostituì Frank Oz] e lei non voleva che mi sentissi spaventata o insicura, quindi organizzava riunioni di produzione nella sua roulotte e mi nascondeva nel retro così che potessi sentire tutto quello che stava succedendo. Sentiva che era molto importante, anche se ero una bambina, capivo già cosa stava succedendo sul set" ha dichiarato la star. Christina Ricci ha recitato in Mercoledì, nuova versione per la tv del personaggio che lei stessa ha interpretato nei due film de La Famiglia Addams.



L'attrice ha espresso profonda gratitudine nei confronti di Cher per averla fatta sentire a proprio agio sul set di Sirene:"Onestamente, mi ha fatta sentire più al sicuro. È stato davvero fantastico. Era meravigliosa come penseresti che sia Cher".



Nel film Sirene del 1990, ambientato negli anni '60, Rachel Flax (Cher) è una madre single che trascina nei suoi viaggi per l'America le sue due figlie, Charlotte (Winona Ryder), adolescente in crisi decisa a diventare suora e Kate (Christina Ricci), aspirante nuotatrice olimpionica. A stravolgere l'equilibrio del nucleo familiare ci penserà Lou (Bob Hoskins).



Ultimamente molto impegnata sul piccolo schermo, Christina Ricci ha confessato che Yellowjackets 2 sarà scioccante.