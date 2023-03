Christina Ricci, la denuncia: 'Io minacciata per una scena di sesso'

Della condizione delle donne nel mondo del cinema si parla ogni giorno di più, in particolare per quanto riguarda certe raffigurazioni eccessivamente sessualizzate e il rischio di sentirsi a disagio sul set durante le riprese di scene di sesso e simili: risulta indicativa, in tal senso, la testimonianza di Christina Ricci.

Dopo aver ricordato la sua esperienza con Cher sul set di Sirene, infatti, l'attrice di Casper e Buffalo 66 ha svelato di aver subito minacce e intimidazioni alcuni anni fa in seguito al suo possibile rifiuto di girare una certa scena di sesso: "Qualcuno mi minacciò perché non volevo girare una scena di sesso in un certo modo. Ora è tutto cambiato ed è davvero bello vederlo" sono state le parole della star di Mercoledì.

Ricci ha proseguito: "Voglio dire, ricordo una volta di aver detto durante un film di non essere a mio agio con qualcosa, mi minacciarono di farmi causa se non l'avessi fatto. Ora questo non succederebbe. Comunque alla fine non lo feci, e loro non mi fecero causa". Non è chiaro quale sia il film a cui Ricci fa riferimento: certo è, comunque, che i cambiamenti avvenuti nel corso degli ultimi anni anche nel mondo del cinema dovrebbero far sì che situazioni del genere non possano più ripetersi.