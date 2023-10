Christina Ricci, il commovente tributo per la morte di Matthew Perry

La star di Casper e La famiglia Addams Christina Ricci, ha confessato di essere scoppiata in lacrime alla notizia della morte di Matthew Perry. L'attrice sui social ha reso omaggio alla star di Friends dopo l'annuncio pubblico del ritrovamento del corpo senza vita dell'attore nella sua abitazione a Los Angeles pochi giorni fa.

"Sono scoppiata in lacrime quando oggi ho letto la notizia. Non ho mai incontrato Matthew Perry ma gli volevo bene. Friends mi ha salvato numerose volte durante i momenti difficili e solitari della mia vita. Adoravo il suo personaggio e da adolescente volevo sposare Chandler Bing. Ho guardato tutti i suoi film. Era un genio. Ho scaricato il suo libro e l'ho letto tutto oggi durante il mio volo. Ho il cuore spezzato perché quest'uomo ha sofferto così tanto nella vita donandoci così tanto di sé" ha scritto parlando della morte di Matthew Perry.



Nel post, Christina Ricci ha condiviso la cover del libro di Matthew Perry, uscito lo scorso anno:"Leggete il suo libro. È un altro regalo che ci ha fatto. Se state lottando con problemi di dipendenza potrebbe salvarvi la vita. Possa finalmente riposare in pace" ha concluso.



Matthew Perry, 54 anni, è stato trovato privo di sensi nella vasca idromassaggio della sua abitazione a Los Angeles. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, Perry è stato dichiarato morto sul posto. Al momento è stata dichiara la morte per apparente annegamento ma gli accertamenti sono in corso per determinare il motivo del decesso della star di Friends.



Anche Salma Hayek ha ricordato Matthew Perry con un post sui social.