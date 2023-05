Christina Hendricks, la star di Mad Men reciterà nel thriller psicologico Reckoner

La star della serie televisiva di successo Mad Men, Christina Hendricks, sarà la protagonista del nuovo lungometraggio Reckoner, opera prima per il grande schermo di Nissar Modi. Si tratta di un thriller psicologico che verrà presentato alla Marché du Film del Festival di Cannes alla fine del mese di maggio.

Reckoner è basato sul racconto della scrittrice Rachel Ingalls e sarà prodotto da XYZ Films e Two and Two Pictures.

La trama segue le vicende della vita accuratamente costruita di una donna benestante che viene sconvolta da un giovane uomo collegato ad un suo segreto del passato.



Entusiasta dell'ingaggio di Hendricks nel cast è Nissar Modi:"Sono felice di lavorare con l'immensamente talentuosa Christina Hendricks in questa inquietante storia di colpa, ossessione e vendetta. Si tratta di un film immaginato da molti anni, da quando ho letto l'eccezionale racconto di Rachel Ingalls, e sono entusiasta di dargli finalmente vita grazie al mio team".



La star di The Strangers - su Everyeye trovate la recensione di Prey at Night - Christina Hendricks è conosciuta principalmente per il ruolo della segretaria Joan Harris in Mad Men e per grande schermo ha recitato in film come Lost River, Dark Places, Zoolander 2, Babbo bastardo 2 e American Woman.



In tv Christina Hendricks è tra le protagoniste di Good Girls, serie tv con Retta e Mae Whitman che domina le classifiche USA.