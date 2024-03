Christina Applegate e la diagnosi di sclerosi multipla: 'Ne ho sofferto per 7 anni'

Christina Applegate si apre sulla sua malattia: l'attrice protagonista di Sposati...con figli e della serie Dead To Me parla della sue condizioni di salute e di quanto sia stato difficile arrivare alla diagnosi ufficiale di sclerosi multipla.

L'attrice ha ricevuto la prima diagnosi nel 2021, durante le riprese di Dead To Me: "quando abbiamo iniziato a girare Dead To Me nell'estate dello stesso anno io ero già in sedia a rotelle. Non riuscivo a camminare fino al set" ha rivelato Applegate in una lunga intervista con Jamie Lynn-Sigler, star de I Soprano che soffre di sclerosi multipla dal 2001. Alla fine delle riprese di Dead To Me, sempre nel 2021, Applegate rivela di essere affetta da sclerosi multipla sui suoi social.

Selma Blair è stata la persona che ha spinto Applegate a ottenere una diagnosi di sclerosi multipla: l'attrice ha recitato a fianco di Christina in La cosa più dolce nel 2002 e soffre della stessa malattia dal 2019: "Lo sapeva. Se non fosse stato per lei, sarebbe stato molto peggio. Credo di averne sofferto per sette anni prima della diagnosi ufficiale" ha confessato Applegate. Un paio di mesi fa Applegate è salita sul palco degli Emmy per presentare il primo premio della serata ed è stata accolta dagli scroscianti applausi dei colleghi.

L'attrice ha parlato delle conseguenze della malattia sulla sua vita di tutti i giorni: "La chiamano 'la malattia invisibile'. Ci si può sentire molto soli perché è molto difficile da spiegare alla gente. Sento un dolore straziante ma mi ci sono abituata ormai. Al momento mi sto isolando. Al momento la sto gestendo così, non andando da nessuna parte perché è troppo difficile".

Applegate riesce a trovare conforto solo in altre persone con la sclerosi multipla che possono capire cosa sta passando, come Sigler: "Jamie-Lynn mi fa andare avanti. Lei mi dice sempre: 'Ok, ci sono, e so che starai bene'. Se non fosse per lei...non saprei davvero cosa fare". Applegate e Sigler hanno creato un podcast, MeSsy, dove parlano della loro convivenza con la sclerosi multipla e fanno sensibilizzazione sulla malattia.

Su WONKA (DS) è uno dei più venduti di oggi.