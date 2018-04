Christian Slater è interessato a partecipare ad un cinefumetto

Ci sono tanti cinefumetti in lavorazione, in fase di sviluppo o, semplicemente, annunciati e rumoreggiati. Una vera e propria miniera d'oro per gli attori Hollywoodiani, che sono pronti ad accettare qualsiasi ruolo all'interno di queste pellicole.

Non fa eccezione l'attore Christian Slater (Mr. Robot). In una nuova intervista con Comicbookmovie.com, l'attore ha espresso interesse nel partecipare ad un cinefumetto - di quasiasi studio cinematografico - e in qualsiasi ruolo: "Ascoltate, se continueranno a farli, assolutamente! Ad un certo punto della mia carriera, sarebbe grandioso. Mi prendo cura di me stesso e sono sicuramente pronto ad essere coinvolto in qualcosa del genere, sia sottoforma d'animazione che in live-action naturalmente, sarei più che felice di partecipare ad una pellicola simile".

In che ruolo vedreste Slater? Un ruolo da supereroe? Oppure un villain? O ancora, un comprimario? E, soprattutto, in quale cinefumetto? Di quale studio? Sappiamo che ci sono sia i cinecomics del Marvel Cinematic Universe ma anche quelli della DC Entertainment. Ma poi ci sono anche i cinefumetti prodotti dalla Fox, dalla Sony e anche ispirati ad altri fumetti (come le trasposizioni cinematografiche della Dark Horse).

Insomma, fateci sapere nei commenti i vostri suggerimenti riguardo che ruolo vedreste bene l'attore.