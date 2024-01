Christian Oliver, l'attore di Speed Racer è morto in un incidente aereo

Christian Oliver è morto in un incidente aereo: l'attore protagonista di Squadra Speciale Cobra 11 e Speed Racer, le sue due figlie, Madita e Annik Klepser e il pilota Robert Sachs sono venuti a mancare a un miglio nautico a ovest di Petit Nevis. L'attore era apparso anche in Indiana Jones e il quadrante del destino.

Secondo le autorità, l'attore tedesco, il cui vero nome era Christian Klepser era con le figlie su un aereo monomotore che è decollato alle 12.10 (secondo il fuso orario della zona) da un aeroporto a Bequia, una piccola isola appartenente alla nazione di Saint Vincent e Grenadine. Gli ufficiali della Royal Saint Vincent e Grenadine hanno dichiarato che l'aereo, diretto a Santa Lucia, ha incontrato delle difficoltà non meglio specificate durante il volo per poi precipitare nel mare. Le forze militari sono state in grado di recuperare i quattro corpi delle persone a bordo dell'aereo.

Oliver, 51 anni, le figlie Annik e Madita, rispettivamente di 10 e 12 anni e il pilota e proprietario dell'aereo Robert Sachs sono stati dichiarati morti sul colpo da un ufficiale medico. La guardia costiera li ha portati all'obitorio di Kingstown, dove verranno effettuati gli esami autoptici per determinare le cause esatte della morte.

La carriera di attore di Oliver è iniziata nel 1994 con un ruolo in 26 episodi dello show Saved by the Bell: The New Class. Dal 2006 al 2008 ha interpretato diversi personaggi in film come Intrigo a Berlino al fianco di George Clooney e Cate Blanchett, Speed Racer delle sorelle Wachowski e Operazione Valchiria con Tom Cruise.