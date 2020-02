Christian De Sica: 'Zalone e Aldo Giovanni e Giacomo non fanno ridere, ora tocca a me'

Nel corso della conferenza stampa per La Mia Banda Suona Il Pop, il leggendario Christian De Sica ha scherzato sulla rivalità con gli altri recenti re della commedia italiana come Checco Zalone e Aldo Giovanni e Giacomo.

Tolo Tolo e Odio l'Estate, usciti nelle scorse settimane, hanno riscontrato un ottimo successo di pubblica e critica, ma sono stati anche accompagnati da alcune lamentele sul fatto di essere fin troppo seriosi, dimenticandosi di far ridere il pubblico. A tal proposito, De Sica ha sferzato un colpo amichevole:

"Ho visto il film Checco Zalone di recente e l'ho trovato davvero carino, ma non ho riso mai. La stessa cosa vale per Aldo, Giovanni e Giacomo: hanno fatto un melò che però non è la stessa cosa di un film comico. Muccino l’ho visto ed è bello, ma anche lì non si ride mai. Il nostro film è l’unico che faccia davvero ridere”.

Insomma, la promessa è stata fatta: chi entrerà in sala per vedere il suo nuovo film, secondo De Sica uscirà col volto rigato di lacrime ... ma per le risate.

La Mia Banda Suona il Pop arriverà nelle sale italiane da domani 20 febbraio. Nel cast anche Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro e Diego Abatantuono. Per altri approfondimenti vi rimandiamo al trailer de La Mia Banda Suona il Pop e al poster ufficiale.