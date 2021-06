Christian De Sica, sfogo in un post su Instagram:'Non valete una ceppa de c...'

Christian De Sica è stato protagonista di uno sfogo molto duro sui social, pubblicando una foto della sua famiglia con un messaggio inequivocabile nei confronti di destinatari ignoti. I post sono stati rimossi. De Sica si è espresso con fermezza, attirando inevitabilmente l'attenzione dei fan che si sono chiesti a chi si riferisse l'attore.

"A quei pochi che mi vogliono male. Noi siamo forti e voi non valete manco una ceppa de c***o" ha scritto De Sica pubblicando una foto che lo ritrae in compagnia della moglie, Silvia Verdone, e dei figli Maria Rosa e Brando.



Uno sfogo diretto ma dai contorni nebulosi, e non ci sono dettagli sull'identità delle persone alle quali De Sica ha ritenuto opportuno rivolgersi con toni così rabbiosi.

Sul web sono iniziate a circolare le teorie più astruse, tanto che alcuni hanno pensato che l'account dell'artista romano sia stato hackerato da qualcuno che poi abbia pubblicato questo messaggio. Tutto è possibile ma al momento De Sica non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni e non ha specificato il motivo del messaggio pubblicato sui social.

Figlio di un monumento del cinema italiano, Vittorio - Christian De Sica ha dichiarato che il padre non voleva facesse l'attore - e dell'attrice spagnola María Mercader, Christian è fratello maggiore del compositore Manuel De Sica, scomparso nel 2014, e fratellastro di Emi, scomparsa poco tempo fa, figlia di De Sica sr. e Giuditta Rissone.

De Sica è sposato con Silvia Verdone, sorella del collega Carlo, dal 1980, con la quale ha avuto i figli Brando (regista) e Maria Rosa (costumista).



