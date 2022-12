Christian De Sica ricorda: 'Io figlio dell'amante, a Natale mio padre faceva tutto doppio'

È noto ormai da anni come la condotta privata di Vittorio De Sica non fosse esattamente esemplare: a fare nuova luce sulle abitudini del grande regista è stato in queste ore proprio il figlio Christian, che come spesso è capitato si è lasciato andare ad alcuni ricordi della sua infanzia e adolescenza in compagnia dell'ingombrante padre.

Dopo aver visto la regione Abruzzo scagliarsi contro un suo cinepanettone, l'attore è infatti stato ospite di Mara Venier a Domenica In, concedendosi a una chiacchierata durante la quale, visto il periodo festivo, a farla da padrone è stato il racconto della particolare routine di Vittorio De Sica durante le festività natalizie.

"Io ero figlio dell’amante di mio padre, lui era sposato con un’altra attrice che si chiamava Giuditta Rissone e aveva una figlia, mia sorella. Non aveva il coraggio di dircelo ma lui faceva tutto doppio; il 24 mangiavamo prima i tortellini, il cappone e panettone, poi si metteva a letto, prendeva un taxi e attraversava Roma, andava ai Parioli, si metteva a tavola con la prima moglie e mangiava i tortellini, il cappone e panettone. Anche il 25 la stessa cosa, tutto doppio faceva!" sono state le parole di De Sica.

Insomma, un Natale decisamente movimentato quello del regista di Ladri di Biciclette e Umberto D. Tornando al figlio, intanto, qui trovate il trailer di Natale a Tutti i Costi, l'ultimo film con Christian De Sica.