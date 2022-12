Christian De Sica, Regione Abruzzo contro il suo cinepanettone: 'A noi offesa gratuita'

Basta una battuta su un vino a scatenare le reazioni della Regione e dei Consorzi abruzzesi? Considerato che a pronunciarla è Christian De Sica nel trailer dell'ultimo cinepanettone Natale a tutti i costi? A quanto pare sì. È bastati dire che il vino abbruzzese "fa schifo". E il Presidente Marsilio: "Sono offese gratuite".

È già passata qualche settimana dall’uscita del trailer di Natale a tutti i costi, il nuovo cinepanettone con Christian De Sica in arrivo su Netflix. Se non siete amanti del genere, questa notizia vi toccherà poco o nulla. Ma anche il più schierato fra i detrattori capirebbe il peso di una battuta pronunciata all’interno di questi film: vale a dire nullo. Ma per il Presidente Marsilio della Regione Abruzzo non è così. Il caso è scoppiato per una battuta pronunciata da De Sica nel trailer, che rispondendo nel merito della qualità dei vini abruzzesi afferma: “Fanno schifo”.

Immediata – ma non così tanto – la reazione della Regione: "Caro De Sica, il trailer del suo ultimo e atteso cinepanettone si apre con una battuta poco “sobria” sui vini abruzzesi, che sinceramente ci ha lasciato con l’amaro in bocca. Dispiace che gli autori non abbiano avuto la fantasia e l’acume necessari per evitare di recare un’offesa gratuita e ingenerosa, oltre che profondamente ingiusta: non vorremmo che tale scelta fosse figlia di un vecchio pregiudizio nei confronti del vino abruzzese, che invece da decenni ha raggiunto punte di eccellenza e continua a ottenere prestigiosi riconoscimenti a livello nazionale e internazionale” – scrive il Presidente, proponendo uno slot pubblicitario gratuito per i vini della regione.

Il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo chiede addirittura di eliminare la battuta dal film tramite il suo Presidente Alessandro Nicodemi: “C’è ancora tempo per cambiare questa infelice battuta prima dell’uscita del film, vogliamo tutti far emozionare il pubblico – chi con il calice chi con il cinema – senza denigrare il lavoro di nessuno”. Alle critiche si è aggiunto persino l’attore Lino Banfi, che fra le righe ha ribadito il suo amore per i vini abruzzesi.

Voi cosa dite? Tanto rumore per nulla? Noi ci limitiamo ad analizzare lo stato attuale dei cinepanettoni in Italia. Spoiler: non è dei migliori.