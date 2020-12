Christian De Sica: 'Mio padre mi ha insegnato ad essere il numero uno'

Il prossimo 5 gennaio Christian De Sica compirà 70 anni e per l'occasione ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica in cui rivela alcuni retroscena sul rapporto con suo padre e di come l'essere figlio di Vittorio De Sica ha influenzato la sua carriera.

"Il figlio dell’attore in Italia non è amato, all'inizio è stata durissima, tutti mi dicevano 'che vo sto rompicoglioni', ho dovuto fare una trafila dura e stupida. Ma nel mio genere sono diventato il numero uno. Papà diceva che in questo mestiere bisogna essere il numero uno, se sei il secondo o il terzo diventa un lavoro da mendicanti. Ti tocca bussare ai produttori, cercare scritture".

Certo, Vittorio De Sica non voleva che il figlio facesse l'attore ma, ha avuto di certo un grandissimo impatto, permettendogli di crescere con alcuni dei migliori artisti che lo hanno ispirato: "Sono nato nel giorno in cui papà in piazza Duomo girava la scena finale di Miracolo a Milano, i poveri che volano in cielo sulle scope. Era il 5 gennaio 1951. Papà non mi ha mai fatto sentire il peso di quello che era, guardavamo le partite in pantofole. Solo dopo la sua morte ho capito che lui e Rossellini avevano rivoluzionato il cinema con il Neorealismo".

L'attore ha poi rivelato di aver contratto il Covid: "Lo abbiamo preso io e Silvia in modo leggero, febbre non alta ma una fiacchezza tremenda. Ora sono sul set con Alessandro Siani con la favola per fine 2021 Chi ha incastrato Babbo Natale? e preparo la versione per Rai 1 del mio spettacolo Una serata tra amici, con un'orchestra sinfonica".

De Sica e Boldi sono attualmente in streaming con il loro nuovo cinepanettone intitolato In Vacanza su Marte.