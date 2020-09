Christian De Sica: 'Essere il figlio di Vittorio De Sica mi ha aiutato moltissimo'

Christian De Sica che stasera vedremo in TV con Fratelli d'Italia, è un celebre figlio d'arte e a differenza di molti suoi colleghi non nega l'importanza che suo padre ha svolto nella sua carriera e nella sua vita.

"A me essere il figlio di Vittorio De Sica ha aiutato moltissimo. Tu parti avvantaggiato se fai il mestiere di tuo padre perché conosci e sai come muoverti. Mi sono sempre sentito esaltato per un padre così, soprattutto per come mi ha tirato su. Era una persone molto semplice, non parlava mai di quello che faceva, dello spettacolo, degli attori, delle persone che conosceva. Con lui non ho mai potuto fare le cose che facevano tutti i bambini, mi ha fatto a cinquantanni, non sono potuto andare a giocare a pallone o in bicicletta, ma lui inventava dei giochi tutti suoi. Organizzava degli spettacoli, il ‘teatro lampo’, nel salotto di casa, lui era il regista e io e mio fratello gli attori".

De Sica che spesso ha rivelato che suo padre non voleva facesse l'attore ammette che proprio grazie a lui ha potuto conoscere persone veramente molto importanti: "Con lui ho conosciuto persone eccezionali come Joan Miró, Greta Garbo, Marlene Dietrich. Tra tutti però ricordo un episodio in particolare: Charlie Chaplin che mi intratteneva facendo il gioco della bombetta in attesa di un appuntamento con papà. Uomini e donne che mi hanno insegnato tanto, non come artista, ma come uomo".

De Sica è al lavoro su un nuovo cinepanettone intitolato Un Natale su Marte che lo vedrà ancora una volta al fianco di Massimo Boldi.