Christian De Sica avrebbe dovuto affiancare John Travolta ne Il Padrino: 'Non ci dormivo'

Sappiamo che il collega ideale di Christian De Sica è sempre stato Massimo Boldi, come dimostra anche il nuovo cinepanettone In Vacanza Su Marte, eppure l'attore italiano avrebbe potuto recitare anche al fianco di John Travolta nella terza parte de Il Padrino.

Un ingaggio niente male, se consideriamo il successo che la saga ebbe a livello mondiale. Anche se il film di Coppola non convinse tutti i fan dei primi due capitoli, il curriculum di De Sica ne avrebbe certamente giovato, ma nel corso di una carriera nel mondo del cinema le occasioni mancate sono all'ordine del giorno, come rivela lo stesso attore a Repubblica:

"Fui nominato per fare l’ultimo padrino della serie di Coppola. Proprio nel ’79 quando giravo il film con la Vitti a Parigi, i giornalieri andavano alla Paramount a Hollywood e piacquero talmente tanto che mi chiesero di fare il co-star di John Travolta nell’ultimo Padrino, che sarebbe dovuto uscire a Natale nel 1980".

Una produzione che ebbe qualche problema ad ingranare, soprattutto se pensiamo che la pellicola uscì solo nel 1990, dopo più di un decennio di cambi di rotta. Inizialmente si pensava comunque ad un grande ruolo per Travolta, dal quale dipendeva anche il personaggio di De Sica:

"Io non ci ho dormito per una settimana. Poi invece Travolta ha voluto fare Urban cowboy e io non ho potuto fare suo cugino. Tornatore aveva scritto per me L’uomo delle stelle ma ero in Brasile sul set e lui prese Castellitto".

Sarebbe potuto essere un film completamente diverso. Nella stessa intervista l'attore ha avuto modo di parlare anche degli insegnamenti del padre Vittorio.