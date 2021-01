Christian De Sica compie 70 anni: Sky programma i suoi migliori film

Christian De Sica compie oggi 70 anni e per l'occasione Sky ha voluto fare un regalo ai fan del comico romano. I migliori film della lunga e prolifica carriera di De Sica sono disponibili all'interno del pacchetto della tv satellitare, che in questo modo ha deciso di celebrare una delle figure cinematografiche più amate del cinema italiano.

Nato il 5 gennaio 1951, figlio del grande regista e attore Vittorio De Sica e dell'attrice spagnola María Mercader, Christian De Sica si è dedicato alla recitazione sin dalla tenera età, coltivando la sua grande passione anche grazie alla matrice artistica della sua famiglia.

Dopo gli esordi musicali e una partecipazione al Festival di Sanremo, De Sica decide di seguire le orme di papà Vittorio e intraprendere una carriera nel mondo del cinema.



Lavora per registi quali Aldo Lado, Pasquale Festa Campanile e Pupi Avati, per il quale interpreta il conte Ugolino Facchini in Bordella, nel 1976.

Nel 1981 interpreta Marcello in Borotalco, diretto dal cognato Carlo Verdone; De Sica è sposato con la sorella del regista, Silvia Verdone. Recita per i Vanzina in Viuuulentemente mia, al fianco di Diego Abatantuono nel 1982 e sempre con i Vanzina partecipa alla serie di film di Sapore di mare.

Nel 1983 inizia il periodo che cambierà la carriera di Christian De Sica; recita in Vacanze di Natale, primo film natalizio dell'attore, periodo dell'anno che caratterizzerà per sempre la sua filmografia. Insieme a Massimo Boldi è protagonista di una lunghissima stagione di cinepanettoni, perlopiù diretti da Neri Parenti.



Di pochi giorni fa è l'uscita in streaming del loro ultimo film; trovate su Everyeye il trailer de In vacanza su Marte.

Pochi giorni fa Christian De Sica ha confessato che avrebbe dovuto recitare ne Il padrino - Parte III, al fianco di John Travolta.