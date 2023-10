Christian De Sica come non l'avete mai visto nel nuovo film I limoni d'inverno

Tra i tanti film della carriera di Christian De Sica molti sono dedicati al mondo della comicità, ecco perché il nuovo film I limoni d'inverno offrirà ai fan del mitico attore italiano un'esperienza quasi inedita.

Dovete sapere, infatti, che I limoni d'inverno sarà un film molto diverso dal solito per Christian De Sica: la storia è quella di due sconosciuti che, grazie alla vicinanza dei rispettivi terrazzi, mentre sono alle prese con la propria attività di giardinaggio incominciano a intessere un dialogo profondo, che li aiuta ad alleviare il dolore per qualcosa di grave, un segreto che ognuno dei due cerca di nascondere a se stesso e a chi gli sta vicino. In quella sorta di limbo sospeso tra la terra e il cielo, lontano dalla velocità della città, Pietro ed Eleonora si insegnano a vicenda a seguire il proprio cuore, a credere ancora nella “possibilità di essere felici”, prima che le loro strade si separino di nuovo.

"Ho incontrato questa storia un po’ per caso" ha dichiarato la regista Caterina Carone, alla terza regia dopo il documentario Valentina Postika in attesa di partire e Fräulein – Una fiaba d'inverno. "L’ho incontrata come capita con le persone più importanti della nostra vita, quando incroci lo sguardo di qualcuno e riconosci, nel profondo dei suoi occhi, qualcosa che parla di te e delle persone che illuminano la tua esistenza. Ho sentito, nella storia di Pietro (Christian De Sica) e di Eleonora (Teresa Saponangelo), risuonare questa melodia universale e misteriosa. Ho sentito emozioni autentiche, la fragilità dello stare al mondo di ogni essere umano. Mi sono misurata con l’asprezza di un film drammatico, con fatti dolorosi e reali, per confrontarmi con una drammaturgia che impone rigore, essenzialità e sguardo amorevole, cercando l’empatia verso gli altri e quella ancora più difficile con noi stessi, con i nostri limiti e paure. Il film ha anche toni dolci e gioiosi, perché la vita non è mai mono-tono, ma una stratificazione continua di lacrime e sorrisi."

I limoni d'inverno sarà sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma e uscirà in sala il 30 novembre, distribuito da Europictures.