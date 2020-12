Christian De Sica beffa Nolan: In Vacanza su Marte ha più stelle di Tenet!

Da alcuni giorni è disponibile per il noleggio digitale In vacanza su Marte, il cinepanettone diretto da Neri Parenti e interpretato da Christian De Sica e Massimo Boldi. Se di solito, come sappiamo, la critica non è certo tenera con film di questo tipo, l'attore romano ha trovato il modo di scherzarci su e di prendersi una piccola rivincita.

Sul suo profilo Facebook, infatti, Christian De Sica ha pubblicato uno screenshot in cui In vacanza su Marte è accostato nientemeno che a Tenet di Christopher Nolan. Non solo: il giudizio sul cinepanettone è superiore a quello sul film d'autore.

"Una stella più di Nolan... poi dice: la critica con noi è severa" ha commentato l'attore, aggiungendo delle emoji sghignazzanti.

Non è chiara la provenienza dell'immagine, che si può vedere anche in calce alla notizia. Dovrebbe trattarsi della home di una delle piattaforme (Sky Prima Fila, Apple TV, Amazon Prime Video, Chili, TimVision, Infinity, Rakuten, YouTube e Google Play) sulle quali In vacanza su Marte è disponibile per il download. Le stelle, in effetti, sono tre e mezza per Neri Parenti e due e mezza per Christopher Nolan, ma potrebbero indicare il giudizio degli utenti più che quello dei critici. Per Christian De Sica, in ogni caso, è una bella soddisfazione.

