Christian Bale sarà 'un villain intergalattico' in Thor: Love and Thunder

Tempo di cominciare a scoprire qualcosa in più, su questo Thor: Love and Thunder. Dopo l'annuncio a sorpresa di Natalie Portman come erede di Chris Hemsworth nei panni del dio del tuono, infatti, ben poco era trapelato finora sul prossimo film di Taika Waititi.

Una delle indiscrezioni più interessanti, se non la più interessante in assoluto, riguardava la possibile presenza di Christian Bale in Thor: Love and Thunder: l'ex-Batman sarebbe infatti in trattativa con Disney per lasciare il segno anche nel Marvel Cinematic Universe, eventualità sulla quale ora sappiamo forse qualcosa in più.

Secondo quanto riportato dal sito The Illuminerdi, infatti, il personaggio di Bale sarebbe un non meglio precisato villain intergalattico. I fan Marvel si sono ovviamente subito scatenati nel cercare di indovinare il nome giusto: tra i più quotati c'è già da tempo Beta Ray Bill, ma dopo la diffusione di questi ultimi rumor prende piede l'ipotesi che Bale possa dar volto a Gorr the God Butcher.

Le ipotesi, comunque, non si fermeranno certamente qui: già alcuni giorni fa in una fan art Bale era stato immaginato come Mephisto in God: Love and Thunder. Con un parco personaggi sterminato come quello Marvel, d'altronde, c'è sicuramente di che volare con la fantasia... La speranza, ovviamente, è di ricevere al più presto notizie certe e non più semplici indiscrezioni.