Christian Bale versione detective gotico nel nuovo poster Netflix per The Pale Blue Eye

A qualche settimana dal poster ufficiale di The Pale Blue Eye, il nuovo film esclusivo della piattaforma di streaming on demand Netflix è tornato a mostrarsi con una nuova locandina appena emersa sul web e svelata in esclusiva da Collider.

Il poster, che potete trovare come al solito nella sezione in calce all'articolo, mostra il protagonista Christian Bale nei panni del detective Augustus Landor, che sarà richiamato in servizio per indagare sull'orribile morte di un cadetto avvenuta nella neonata accademia militare di West Point, nel 1830: nel corso dell'indagine, l'investigatore si ritroverà a collaborare con Edgar Allan Poe (Harry Melling), un giovane scrittore dal folgorante avvenire.

The Pale Blue Eye, ribattezzato per il mercato italiano The Pale Blue Eye - I delitti di West Point, è stato scritto e diretto da Scott Cooper, ed è basato sull'omonimo romanzo di Louis Bayard che racconta parte della vita del leggendario autore Edgar Allan Poe, conosciuto per grandi opere come "The Raven", "The Tell-Tale Heart" e "Annabel Lee". Il film segnerà la terza collaborazione tra Cooper e Bale, dopo gli acclamati Il fuoco della vendetta e Hostiles. La data d'uscita è fissata per il prossimo 6 gennaio 2023 in esclusiva su Netflix in tutti i paesi in cui il servizio è attivo.

