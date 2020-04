Christian Bale v Matthew McConaughey: cosa accadde fra i due sul set de Il Regno del Fuoco

Christian Bale è noto per i suoi estremi cambi di peso tra un film all'altro, alternando picchi di magrezza come per L'uomo senza sonno o The Fighter a fisici più massicci, come ne Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno o Vice: per Il Regno del Fuoco, però, non aveva le idee molto chiare.

Il futuro premio Oscar, infatti, all'epoca della produzione del fantasy post-apocalittico del 2002 aveva inizialmente in programma di presentarsi magrissimo per le riprese, immaginando che in un paesaggio post-apocalittico il cibo non sarebbe stato facilmente disponibile, e che la maggior parte delle persone - incluse ovviamente il suo personaggio - avrebbe perso perso in modo drastico.

Ma quando il primo giorno sul set incontrò Matthew McConaughey, che invece aveva messo su un fisico pazzesco, e allora cambiò idea e si fiondò in palestra. Considerando che i due avrebbero condiviso un'intensa scena di combattimento nel film, Bale ha calcolato che il suo personaggio doveva avere un fisico non troppo diverso da quello del personaggio del collega, altrimenti non sarebbe stato credibile.

Tra l'altro, all'inizio della produzione, fu annunciato che Arnold Schwarzenneger sarebbe stato il protagonista: insomma, a quanto pare i muscoli erano sempre stati nel destino de Il Regno del Fuoco.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione de Il Regno del Fuoco e ad una versione alternativa de Il Cavaliere Oscuro in cui Batman salva Rachel invece di Harvey Dent.