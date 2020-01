Christian Bale in trattative per un ruolo in Thor: Love & Thunder

Per la Barba di Odino! Secondo quanto riportato dal sito Collider, Christian Bale potrebbe presto unirsi al Marvel Cinematic Universe. Destinazione? Thor: Love & Thunder.

Al momento non sono stati riportati altri dettagli al riguardo, né la notizia troverebbe ancora conferma nelle dichiarazioni dei Marvel Studios o della WME (l'agenzia che rappresenta Bale), che devono ancora arrivare, ma restiamo in attesa di ulteriori informazioni.

Certo sarebbe interessante vedere l'ex-interprete dell'Uomo Pipistrello farsi largo nell'Universo Marvel, soprattutto in una pellicola che si preannuncia decisamente fuori dagli schemi come quella diretta da Taika Waititi, che già con il suo Thor: Ragnarok aveva abbastanza diviso il pubblico, ma che si era comunque conquistato l'approvazione da parte dei più con punteggi positivi per le maggiori piattaforme (CinemaScore, Rotten Tometoes, MetaCritic ecc.).

Stando a quanto detto dallo stesso Waititi, le riprese di Thor: Love & Thunder inizieranno ad agosto a Sydney, e probabilmente potremo aspettarci anche un'altra apparizione di Jeff Goldblum nel ruolo del Gran Maestro.

Intanto, possiamo dare il via alle ipotesi su chi, invece, potrebbe interpretare Bale nel caso in cui venisse confermato il suo convolgimento nella pellicola.

Voi che ne pensate? A chi potrebbe dare il volto Bale in Thor: Love & Thunder? Fateci sapere nei commenti.