Christian Bale torna a collaborare con il regista Scott Cooper per The Pale Blue Eye

Alla loro terza collaborazione insieme dopo Out of the Furnace e Hostiles, Christian Bale e Scott Cooper faranno di nuovo squadra per il thriller The Pale Blue Eye.

Li avevamo visti unire le forze per il film Il Fuoco della Vendetta - Out of the Furnace; abbiamo assistito alla loro seconda collaborazione con la pellicola Hostiles; e ora li ritroveremo insieme per un nuovo progetto cinematografico.

Bale sarà infatti il protagonista di The Pale Blue Eye, adattamento dell'omonimo romanzo di Louis Bayard.

Su una sceneggiatura dello stesso Cooper, il film sarà ambientato negli Stati Uniti del 1830, dove una serie di omicidi si stanno susseguendo nei pressi dell'Accademia Militare di West Point. Christian Bale vestirà i panni del detective incaricato di risolvere il caso, e sarà aiutato da un giovane cadetto che in futuro diverrà poi un autore famoso di nome... Edgar Allan Poe.

"Anche se Edgar Allan Poe è nato a Boston e morto delirante a Baltimora, la maggior parte della sua vita l'ha passata in Virginia, il mio stato di provenienza. Così sono cresciuto con la sua presenza. Ci ha lasciato in eredità il genere del mistero, ed è ancora una presenza importante nella nostra cultura, e gli scrittori horror, mystery e di science-fiction sono certamente in debito con lui" ha raccontato Scott Cooper.

"Questo è il mio tentativo di portare sullo shermo un più ampio whudunnit con un serial killer al suo nucleo. Voglio realizzare film che mi spingano verso nuove e diverse direzioni, a volte anche meno confortevoli, ma sono contento di avere Christian con me. Volevo realizzare questa pellicola da diverso tempo ormai, da più di un decennio, e fortunatamente per me, Christian è invecchiato al punto giunto da poterne interpretare il protagonista. Era troppo giovane quando mi è venuta in mente per la prima volta l'idea, e i film vanno realizzati al momento giusto. Christian è sempre molto gettonato, ma poterci lavorare insieme per questo film è davvero una gioia per me".

Bale e Cooper saranno anche produttori della pellicola, assieme a John Lesher e Tyler Thompson.

Le riprese di The Pale Blue Eye dovrebbero iniziare questo autunno.