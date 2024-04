Christian Bale e Tom Hardy si facevano un segno segreto in Batman per darsi le battute

A volte tra gli attori si crea una certa complicità sul set, e ci si aiuta a vicenda: era capitato a Christian Bale e Tom Hardy mentre giravano Il cavaliere oscuro - Il ritorno, perché si facevano un segno specifico durante i ciak per darsi le battute.

Nel terzo film di Christopher Nolan legato a Batman ci sono diversi scontri tra l'Uomo Pipistrello e Bane, scontri che vedono per esempio tanto rumore di sottofondo dato dal set in cui giravano (la prigione per esempio) o un elevato numero di persone attorno a villain ed eroe mentre combattono nella lotta finale.

Tutto questo ovviamente portava a diverso rumore durante i ciak, dato che le scena del duello finale era molto concitata, complicando il lavoro di Christian Bale e Tom Hardy, che facevano fatica a capire quando l'altro aveva terminato la propria battuta (contando che Hardy recitava anche con una maschera a coprirgli il volto). E sapete a cosa è ispirata la voce di Bane ne Il cavaliere oscuro Il ritorno?

I due quindi avevano studiato una forma di comunicazione tutta loro, perché quando Nolan gli dava il via non si sentivano l'un l'altro. Christian Bale allora diceva la sua battuta e poi estendeva il dito indice, così Tom Hardy capiva che toccava a lui e faceva la stessa cosa.

"Siamo stati abbastanza discreti nel farlo" aveva raccontato Christian Bale al programma radiofonico Heart "sperando non si veda nel film quando allunghiamo le dita".

E voi la sapevate questa? Diteci la vostra nei commenti, Christian Bale ha anche spiegato il finale di Il Cavaliere Oscuro Il Ritorno.

