Christian Bale in Thor: Love & Thunder, quale personaggio Marvel interpreterà la star?

Qualche settimana fa Tessa Thompson ha confermato che Christian Bale parteciperà come villain nel prossimo Thor: Love & Thunder, diretto da Taika Waititi. Il film vedrà protagonisti Chris Hemsworth nel ruolo del Dio del Tuono e Natalie Portman in quello di Jane Foster, che per la gioia dei fan si trasformerà in un Thor al femminile.

Uno dei rumor che riguardano Christian Bale e il suo personaggio all'interno del film è quello che vorrebbe l'attore nei panni di Ares, il Dio della Guerra. Tuttavia ci sono parecchi dubbi che circolano intorno a quest'ipotesi e nel parco dei possibili villain dal quale poter attingere ci sono anche Mefisto, incarnazione letterale del Diavolo, e Gorr il Dio Macellaio. Ma diverse voci sostengono che la scelta più probabile al momento possa essere Dario Agger, ovvero il Minotauro.



Per chi non abbia familiarità con il personaggio, Dario Agger è apparso per la prima volta in Thor: God of Thunder #19 come CEO della Roxxon Energy Corporation. Un profilo che sembra calzare a pennello a Christian Bale, anche in relazione ai suoi ruoli più iconici del passato come quello del broker hippie Patrick Bateman in American Psycho e del ricco filantropo Bruce Wayne/Batman nella trilogia sul Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan.

Nel 2019 Bale ha recitato in Le Mans '66 - La grande sfida, diretto da James Mangold, al fianco di Matt Damon.

Per quanto riguarda Thor: Love & Thunder, un'immagine ha svelato il design originale per Loki di Tom Hiddleston.

Il rinvio di Thor: Love & Thunder ha un risvolto positivo secondo il regista del film Taika Waititi, già al timone del film precedente sul Dio del Tuono, Thor: Ragnarok.